Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит более 25 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит более 25 миллионов человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль стартовал 1 июня и продлится до 8 сентября. В рамках него уже открыто 600 площадок, где проводятся концерты, мастер-классы, театрализованные представления, кинопоказы, экскурсии, игры и спортивные мероприятия.

Фестивальные площадки будут работать по всему городу. Среди них – бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей, а также абсолютно неожиданные места, вроде зон для выгула собак.

В городских парках можно будет погулять и покататься на лодках, посмотреть кино, посетить аттракционы и открытые бассейны, поиграть на детских площадках и позаниматься уличным спортом. На сценах и в амфитеатрах пройдут дискотеки, танцевальные занятия, концерты, литературные чтения и турниры по шахматам или игре в теннис.

Не остались в стороне летние кафе и гастрономические павильоны. Они подготовили новое сезонное меню, включающее в себя мороженое, прохладительные напитки и сладкую вату.

С 1 июня на воздух возвращается проект "Спортивные выходные" департамента спорта Москвы и центров госуслуг. В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" задействуют 13 площадок, а с июля добавятся еще 43. С 1 по 14 июня пройдут 104 тренировки, в которых примут участие более 1,5 тысячи человек.

За весь период фестиваля состоится 780 тренировок для более чем 15 тысяч человек. Посетить занятия бесплатно в самых популярных местах столицы можно не только в выходные, но и в будни. Горожанам доступны функциональные и танцевальные занятия, а также йога и растяжка под руководством профессиональных тренеров.

С 1 июня по 1 сентября на шести пляжах столицы будут проходить тренировки проекта "Лето. Пляж. Московский спорт". В общей сложности за сезон пройдет порядка 300 занятий, к которым присоединятся до 10 тысяч человек.

Каждые выходные все желающие смогут принять участие в бесплатных тренировках и спортивных мепроприятиях под руководством опытных тренеров. Позаниматься стретчингом, зумбой, функциональным тренингом, барре, сап-тренировками, пляжным волейболом можно будет на живописных территориях зон отдыха у водоемов.

Программа тренировок идеально подойдет как новичкам, так и профессионалам. Помимо занятий, на площадках предусмотрены и различные пляжные развлечения, такие как фрисби, пляжный теннис, тетербол, пляжный волейбол.

Летний сезон проекта "Мой спортивный район" продлится с 1 июня до конца сентября. 84 места проведения тренировок в 10 округах столицы также станут частью летнего фестиваля. Спортивные занятия будут проходить несколько раз в неделю.

Также 1 июня в 10 зеленых зонах Москвы открылся проект "ГТО в парках". Он включает в себя тренировки под руководством профессиональных инструкторов Москомспорта для взрослых старше 18 лет, а также выполнение нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" для взрослых и детей в возрасте от шести лет.

"Лето в Москве. Все на улицу!" – самый продолжительный фестиваль в мире. Сергей Собянин напомнил, что фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продлится 100 дней и подойдет к концу 8 сентября. На протяжении этого периода в разных районах столицы будут проводиться общедоступные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

По словам мэра, в общей сложности гостям фестиваля предложат более 40 видов активностей. Для проведения этих мероприятий в столице было зарезервировано свыше 750 площадок. Собянин также отметил, что к настоящему моменту афиша фестиваля включает более 18 тысяч разнообразных событий, каждое из которых можно посетить бесплатно.