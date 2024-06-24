Собянин рассказал, как устроен новый культурный центр в районе Вороново

Культурный центр в районе Вороново в ТиНАО готов. Известно, что в распоряжении детей и взрослых будет три тысячи квадратных метров. Там разместятся залы балета и хореографии, классы вокала, швейная мастерская и многое другое. Новый центр откроют в июле 2024 года, сообщил Сергей Собянин.

Строительство этого культурного центра стало частью масштабного плана развития ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

