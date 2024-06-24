Собянин: для московских школьников провели свыше 400 экскурсий на предприятия

В 2024 году столичные учащиеся 8–11-х классов побывали более чем на 400 экскурсиях. Например, школьники посетили ОЭЗ "Технополис "Москва", где делают чипы, лазерные системы и многое другое. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Таже мэр Москвы отметил, что на столичных производствах побывали свыше восьми тысяч школьников, в том числе ребята из инженерных классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.