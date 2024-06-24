У москвичей появилась возможность получить перерасчет платежей за ЖКХ онлайн

На портале mos.ru теперь можно онлайн подать заявку на расчет или перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги. Раньше для этого нужно было идти в управляющую компанию.

Дистанционно также можно скорректировать площадь жилого помещения по итогам перепланировки или, например, изменить данные о собственнике. Онлайн предусмотрена и подача заявления на разделение или объединение коммунальных платежей по решению суда.

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