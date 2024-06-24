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24 июня, 07:45

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Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве

Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве

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Около 100 тысяч москвичей, которым необходима социальная помощь, получают ее по новому городскому стандарту. О стратегии развития системы соцзащиты в Москве до 2030 года написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Например, в 2024 году в столице появилось единое учреждение по оказанию поддержки москвичам на дому – "Мой социальный помощник", которое обеспечивает адресный подход в уходе за каждым нуждающимся. А для тех, кому необходима круглосуточная поддержка, в Москве открыты стационарные социальные учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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