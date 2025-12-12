Ограничения введены в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково

Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он указал, что данные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Утром 12 декабря ограничения также вводились в Шереметьево. В воздушной гавани объясняли, что меры принимались в связи с действием сигнала "Ковер". В результате вылет самолетов был приостановлен. При этом аэропорт продолжал принимать рейсы и обслуживать пассажиров в терминалах.

Спустя время воздушная гавань возобновила вылет воздушны судов. Тем не менее граждан призывали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Кроме того, аэропорт предупредил о возможных корректировках в расписании полетов. В настоящее время ситуация в терминалах оценивается как спокойная.

