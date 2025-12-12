Полиция в Москве пресекла схему поставок наркотиков под видом парфюмерии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичные правоохранители вместе с сотрудниками Росгвардии и ФСБ пресекли деятельность подпольного предприятия, которое упаковывало наркотические вещества в коробки элитной парфюмерии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По предварительным данным, входили в данную схему 5 человек: 38-летний мужчина, который является организатором преступной группы, 64-летняя женщина и две ее дочери в возрасте 41 и 44 лет, а также 21-летний молодой человек. Все они не только закупали и упаковывали запрещенные вещества, но и продавали их потребителям.

В частности, 38-летний мужчина приобретал наркотики в теневом сегменте в Сети, расфасовывал их, а также на станке создавал двойные днища в коробках из-под духов. Затем организатор данной схемы отправлял женщинам товар на переупаковку с помощью различных служб доставки.

Злоумышленницы должны были спрятать наркотики в коробки известных парфюмерных брендов. Затем продукция передавалась 21-летнему мужчине, который продавал запрещенные вещества, замаскированные под видом духов.

Во время обысков у задержанных нашли и изъяли пакет и 7 свертков с наркотиками, 195 коробок из-под духов, 15 упаковок с двойным дном, внутри которых были свертки с запрещенными веществами. Кроме того, были обнаружены электронные весы, банковские карты, телефоны, компьютерная техника и иные предметы.

Экспертиза показала, что в части изъятых веществ массой свыше 500 граммов содержится мефедрон. Иные материалы тоже были направлены на проверку.

По факту произошедшего возбуждено дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Все злоумышленники арестованы.

