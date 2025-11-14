Полиция задержала распространителя рекламы наркотиков на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ГКУ Московская безопасность"

Полицейские задержали на юге столицы распространителя рекламы наркотиков, сообщила пресс-служба ГКУ "Московская безопасность".

Сотрудники учреждения во время патрулирования заметили многочисленные надписи с рекламой запрещенных веществ на фасадах домов по Кантемировской улице. На основе видеозаписи, которую предоставили местные жители, удалось установить время правонарушения и внешность злоумышленника.

Эти сведения были переданы полиции, и вскоре мужчину задержали. Он привлечен к административной ответственности по статье "Пропаганда наркотических веществ".

Ранее в Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Во время патрулирования Совхозной улицы росгвардецы заметили мужчину, который попытался скрыться при их появлении. В ходе беседы с правоохранителями 45-летний приезжий выбросил под служебную машину сверток с гашишем, после чего его доставили в отделение полиции.