Потоп помог раскрыть тайное выращивание конопли в московской квартире

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве задержали выращивавшего коноплю мужчину, после того как он затопил соседку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, жительница дома на улице Генерала Тюленева обратилась в управляющую компанию и к правоохранителям, когда ее квартиру залили. В ходе проверки прибывшие по адресу стражи порядка обнаружили в одной из квартир сверху парник с коноплей, а также более 150 граммов уже высушенного наркотического средства.

Задержан 50-летний мужчина, которому предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере"). Наркотики изъяты.

Обвиняемый заключен под стражу. Прокуратура разбирается в обстоятельствах дела.

Ранее сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в одной из квартир на Солнцевском проспекте на западе Москвы. Правоохранители выяснили, что 42-летняя женщина периодически пускала к себе домой других граждан для совместного употребления запрещенных веществ.

