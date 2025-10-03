Столичных студентов задержали в Мордовии с 2 кг наркотических веществ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция Мордовии задержала двоих студентов из Москвы после попытки сбыть 2 килограмма мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Следствие выяснило, что в Мордовию студенты приехали на арендованном автомобиле из Москвы. Остановившись на съемной квартире в Саранске, они расфасовали наркотики по сверткам. Затем, взяв часть из них, они направились на машине в лесной массив в одном из районов Мордовии. Пакеты с запрещенным веществом злоумышленники спрятали в подкрылках авто.

На обратном пути их остановили сотрудники полиции. Также был проведен обыск в арендованной студентами квартире. Там правоохранители обнаружили запечатанный пакет и 91 сверток с мефедроном.

В отношении молодых людей заведено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков". Они были заключены под стражу.

