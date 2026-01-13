Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 08:19

Экономика

Управляющий Uniqlo холдинг зарегистрировал товарный знак в РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Японский холдинг Fast Retailing Co., который управляет сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак "Юникло". Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было подано в августе 2025 года из Японии. Согласно данным Роспатента, товарный знак зарегистрирован по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – туда входят одежда, обувь, нижнее белье, головные уборы.

Ранее холдинг подал в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них были логотипы дочерней компании GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах. Кроме того, подавались заявки на названия Uniqlo и "Юникло".

Магазины Uniqlo приостановили работу в России в марте 2022 года, а через год полностью покинули рынок. В 2023-м японский бренд уступил свои торговые площади отечественным производителям.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика