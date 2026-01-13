Управляющий Uniqlo холдинг зарегистрировал товарный знак в РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Японский холдинг Fast Retailing Co., который управляет сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак "Юникло". Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было подано в августе 2025 года из Японии. Согласно данным Роспатента, товарный знак зарегистрирован по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – туда входят одежда, обувь, нижнее белье, головные уборы.

Ранее холдинг подал в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них были логотипы дочерней компании GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах. Кроме того, подавались заявки на названия Uniqlo и "Юникло".

Магазины Uniqlo приостановили работу в России в марте 2022 года, а через год полностью покинули рынок. В 2023-м японский бренд уступил свои торговые площади отечественным производителям.

