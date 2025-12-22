Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ретейлер "Ашан" опроверг информацию об уходе из России, заявив, что торговая сеть продолжает работать. Это следует из сообщения пресс-службы компании.

"На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что "Ашан Ретейл Россия" продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы", – уточнила компания.

В заявлении подчеркнули, что ретейлер работает в России автономно, без инвестиций от материнской компании. Также торговая сеть планирует открыть новые супермаркеты.

"Главная цель компании – предоставлять населению качественные товары по доступным ценам", – указали в "Ашане".

Ранее немецкий ретейлер Metro увеличил инвестиции в российские магазины в 2024/25 финансовом году на 13,2% – до 43 миллионов евро. Они были направлены на поддержание бизнеса, в частности, на развитие IT-инфраструктуры. При этом в новом финансовом году Metro не собирается инвестировать в развитие бизнеса в России.

