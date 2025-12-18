Сеть Metro увеличила инвестиции в российские магазины

Фото: depositphotos/blinow61

Немецкий ретейлер Metro увеличил инвестиции в российские магазины в 2024/25 финансовом году на 13,2% – до 43 миллионов евро. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на декабрьский отчет компании.

Представитель Metro AG уточнил, что эти инвестиции были направлены на поддержание бизнеса, в частности, на развитие IT-инфраструктуры. При этом в новом финансовом году Metro не собирается инвестировать в развитие бизнеса в России, добавил он.

Выручка немецкого ретейлера в стране составила 2,6 миллиарда евро по итогам 2024/25 финансового года, что на 6,7% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. В целом российский бизнес сформировал около 8% выручки группы, уступив лишь Франции и Германии.

Эксперты отмечают, что Metro работает в России уже на протяжении 25 лет и рассматривает российский рынок как важный и зрелый с точки зрения профессиональной торговли и сегмента HoReCa.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России установит причины высоких наценок на некоторые продукты питания в сетевых магазинах. Специалисты выявили высокие средневзвешенные наценки в 10 крупнейших федеральных торговых сетях.

Торговые центры в России начали переформатировать в склады из-за падения спроса. В четвертом квартале этого года общий объем такого предложения по стране составил 587 тысяч квадратных метров, или порядка 15% от всего вакантного предложения.