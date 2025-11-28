Форма поиска по сайту

28 ноября, 17:54

Экономика

Владельцы ТЦ в России начали сдавать их в аренду в качестве складов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Торговые центры в России начали переформатировать в склады из-за падения спроса, сообщает ТАСС со ссылкой на одну из консалтинговых компаний.

"Аналитики подсчитали, что по состоянию на начало четвертого квартала общий объем такого предложения по России составил 587 тысяч квадратных метров, или порядка 15% от всего вакантного предложения в стране", – указали в фирме.

При этом на Москву и Подмосковье пришлось 232 тысячи "квадратов" торговых площадей, то есть 13% от всего объема вакантного предложения по регионам.

Но конкретно 135 тысяч квадратных метров (или 23%) составляют зоны, предлагаемые в качестве складов, которые ранее принадлежали иностранным представителям ретейла.

Например, как склады экспонируются закрытые магазины сети Desport, которая начала работу после покупки активов Decathlon. Также в аренду предлагаются помещения бывших гипермаркетов Selgros.

Обычно функция с торговой на складскую меняется у "устаревших ТЦ". Как правило, это здания в несколько этажей и с ограничениями по нагрузке на перекрытия, а также отдельные здания, обычно предназначенные для одного конкретного бренда.

Аналитики добавляют, что склады класса А обычно обладают нагрузкой на пол не менее 8 тонн на квадратных метр, а рабочая высота потолка составляет не менее 12 метров. При этом ТЦ обычно имеют рабочую высоту от 6 до 8 метров с допустимой нагрузкой на пол от 3 до 4 тонн на квадратный метр.

"Некоторые объекты торговой недвижимости действительно обладают характеристиками, которые позволяют использовать их в качестве складской недвижимости, поэтому появление такого предложения вполне закономерно. Складской рынок сейчас вышел из состояния острого дефицита, и арендаторы чаще отдают предпочтение объектам с более низкими арендными ставками и более подходящим качественным конструктивом", – отметил член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями компании Евгений Бумагин.

Но бывшие торговые помещения обычно имеют выигрышное расположение, поэтому эти опции могут стать главными для тех инвесторов, кому близость к городу важнее.

Ранее стало известно, что в российских магазинах в июле 2025 года сократился ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Сокращение у продовольственных товаров составило 2,3% в годовом сравнении, а у непродовольственных – 1,8%. Больше всего снизился ассортимент алкогольной продукции и детских товаров – 5,6 и 5,1% соответственно.

