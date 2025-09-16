"Коммерсант": ассортимент товаров сократился в магазинах России

Фото: 123RF/tomeqs

В российских магазинах в июле 2025 года сократился ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование.

Сокращение у продовольственных товаров составило 2,3% в годовом сравнении, а у непродовольственных – 1,8%.

Как отмечает издание, больше всего снизился ассортимент алкогольной продукции и детских товаров – 5,6 и 5,1% соответственно. Среди непродовольственных товаров сокращение заметно в сегменте средств по уходу за детьми (8,3%) и уходу за лицом (7,3%).

В отдельных категориях аналитики отметили небольшой рост. Например, в сегменте товаров для гигиены он составил 1%.

По мнению экспертов, это происходит из-за оптимизации полочного пространства в магазинах. Также к сокращению продукции приводит снижение запусков новинок. В непродуктовом сегменте тенденция объясняется в том числе перетоком продаж в другие каналы.

В первой половине текущего года средняя торговая площадь магазинов X5 Group снизилась на 0,9%. Это произошло на фоне активного развития других магазинов. В свою очередь, в "Ленте" пересматривают ассортимент, оставляя только наиболее востребованные позиции.

Ранее более 5,3 тысячи компаний получили предостережения из-за роста цен на продукты. Генпрокурор Игорь Краснов назвал важной проблемой повышение цен на социально значимые товары и услуги. Были внесены предостережения руководителям 12 крупнейших сельхозпредприятий.

