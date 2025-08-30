"Магнит" приобрел контрольный пакет сети "Азбука вкуса"

Фото: depositphotos/06photo

Ретейлер "Магнит" приобрел контрольный пакет сети магазинов "Азбука вкуса". Об этом говорится в отчете, который опубликовала пресс-служба "Магнита".

"Магнит" закрыл сделку по приобретению контрольного пакета "Азбуки вкуса", что позволило усилить рыночные позиции в стратегически важных Московском и Северо-Западном регионах и выйти в новый сегмент премиальной розницы", – говорится в документе.

Сумма сделки составила 29,6 миллиарда рублей – это больше половины чистой прибыли "Магнита" за 2024 год.

Отмечается, что в контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки, которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ сообщали о том, что торговая сеть "Лента" планирует приобрести гипермаркеты "Окей". Сделка находится на стадии необязывающего предложения, которое предполагает согласование условий между продавцом и покупателем.

В середине августа американский ретейлер одежды Gap подал заявку на регистрацию логотипа в Роспатент. Компания планирует зарегистрировать товарный знак в соответствии с классом Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 25.