Ретейлер одежды Gap подал заявку на регистрацию бренда в России

Фото: 123RF/caftor

Заявка на регистрацию логотипа поступила от американского ретейлера одежды Gap в Роспатент, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующие документы.

Организация направила запрос в Роспатент 11 августа. Gap планирует зарегистрировать товарный знак в соответствии с классом Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 25.

Таким образом, компания сможет заниматься производством и продажей одежды из натуральных и искусственных материалов, обуви, головных уборов, аксессуаров и других товаров.

Ранее парфюмерно-косметический ретейлер "Золотое яблоко" обратился в Роспатент для регистрации товарного знака в виде фирменного зелено-лаймового цвета. Под знаком компания планирует демонстрировать парфюмерные и косметические товары в презентациях через различные медиа для продажи, в маркетинге, оформлении витрин.