Компания Subway подала в Роспатент заявку на новый товарный знак

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Сеть ресторанов быстрого питания Subway подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака Subboy, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Товарный знак регистрируется по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Под новым знаком компания намерена предоставлять услуги ресторанов. Речь идет об обеспечении потребителей пищевыми продуктами и напитками, производстве сендвичей, приготовлении блюд и их доставке.

Заявка была подана 1 июля 2025 года российской компанией "Сабвэй Раша маркетинг компани".

В августе 2023 года американская сеть ресторанов Subway сообщила о продаже своего бизнеса частной инвестиционной компании Roark Capital. Несмотря на это, в январе 2024 года Украина внесла компанию в список "спонсоров войны", поскольку более 500 ресторанов продолжали работать в России.