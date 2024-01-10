Украина внесла Subway в список "спонсоров войны"

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Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway в список "спонсоров войны". Об этом сообщается в телеграм-канале НАПК.

В национальном агентстве подчеркнули, что более 500 ресторанов компании продолжают работать в России и платят сотни тысяч долларов налогов. А перечень "спонсоров войны" должен способствовать уходу международного бизнеса из РФ, заявили в НАПК.

Ранее Украина внесла производителей продукции PepsiCo и Mars в этот список. Причиной такого решения стало сотрудничество компании с РФ. Также в этот перечень попала группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей AliExpress.