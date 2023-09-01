Украина внесла PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны"

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с Россией, сообщает РИА Новости.

В НАПК утверждают, что эти компании продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и активно ищут новых сотрудников в стране.

Ранее Украина внесла группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей AliExpress, в список "международных спонсоров войны". Причиной такого решения стало сотрудничество компании с Россией.

ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" владеет зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Ее прибыль за прошлый год составила 16,3 миллиарда рублей.