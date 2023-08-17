17:45Политика
Украина внесла владельца AliExpress в список международных спонсоров войны
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей AliExpress, в список международных спонсоров войны, сообщает РИА Новости.
Причиной такого решения стало сотрудничество компании с Россией.
ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" владеет зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Ее прибыль за прошлый год составила 16,3 миллиарда рублей.
Ранее НАПК Украины внесло производителя алкогольной продукции Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны из-за сотрудничества с российской стороной.
В агентстве уточнили, что Bacardi не только продолжает вести бизнес в России, но и активно ищет новых сотрудников. По данным НАПК, ранее компания объявляла об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в продвижение рекламы. Однако, продолжили в агентстве, впоследствии компания якобы вновь начала искать новых сотрудников в России, публикуя объявления о вакансиях.
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