Украина внесла владельца AliExpress в список международных спонсоров войны

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей AliExpress, в список международных спонсоров войны, сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения стало сотрудничество компании с Россией.

ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" владеет зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Ее прибыль за прошлый год составила 16,3 миллиарда рублей.

Ранее НАПК Украины внесло производителя алкогольной продукции Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны из-за сотрудничества с российской стороной.

В агентстве уточнили, что Bacardi не только продолжает вести бизнес в России, но и активно ищет новых сотрудников. По данным НАПК, ранее компания объявляла об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в продвижение рекламы. Однако, продолжили в агентстве, впоследствии компания якобы вновь начала искать новых сотрудников в России, публикуя объявления о вакансиях.

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