Компания Bаcardi попала в украинский список международных спонсоров войны

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло производителя алкогольной продукции Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны из-за сотрудничества с российской стороной. Об этом сообщается на сайте НАПК.

В агентстве уточнили, что Bacardi не только продолжает вести бизнес в России, но и активно ищет новых сотрудников. По данным НАПК, ранее компания объявляла об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в продвижение рекламы. Однако, продолжили в агентстве, впоследствии компания якобы вновь начала искать новых сотрудников в России, публикуя объявления о вакансиях.

На сайте ФНС РФ указано, что выручка российского подразделения компании "Бакарди Рус" (Bakardi Rus) в 2022 году увеличилась на 8,5%, до 32,6 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль составила 4,7 миллиарда, что на 206,5% больше, чем в 2021 году.

Ранее СМИ выяснили, что Bacardi, которая еще в прошлом году сообщила о приостановке работы в РФ, продолжает деятельность в стране. Отмечалось, что у компании значительно увеличилась прибыль. В 2018-м Bacardi включила РФ в перечень пяти стран, которые будут больше всего влиять на ее рост.

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