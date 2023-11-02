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02 ноября, 13:27

Политика

Украина внесла Nestle в перечень "спонсоров войны"

Фото: ТАСС/SVEN SIMON

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило компанию Nestle со штаб-квартирой в Швейцарии в перечень "спонсоров войны". Об этом сообщает RT.

"НАПК внесло ... Nestle в перечень международных спонсоров войны", – говорится в сообщении.

Причиной для этого, по информации агентства, стало продолжение работы компании в России. Несмотря на заявление Nestle о приостановке работы в РФ, магазины страны все еще предлагают потребителям товары компании.

До этого в список "спонсоров войны" НАПК попали компании PepsiCo и Mars. Там отмечали, что они продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и активно ищут новых сотрудников в стране.

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