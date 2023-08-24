Американская сеть Subway объявила о продаже своего бизнеса инвесткомпании Roark

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Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway сообщила о продаже своего бизнеса частной инвестиционной компании Roark Capital, соответствующий договор уже был заключен. Об этом сообщается на сайте сети.

"Сегодня компания Subway объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении ее аффилированными лицами Roark Capital. Это важная веха в многолетнем пути трансформации компании Subway, соединяющая глобальное присутствие и силу бренда Subway с глубоким опытом компании Roark в области моделей ресторанного и франчайзингового бизнеса", – указано в сообщении.

Отмечается, что компания намерена продолжить расширять меню, улучшать условия обслуживания клиентов и открывать точки на международном рынке. Также Subway продолжит реализовывать свою стратегию, ориентированную на рост продаж.

Ранее сообщалось, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для "Балтики", 23 июля компания подписала соглашения с будущим владельцем активов.

После этого Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone и компании "Балтика" во временное управление РФ. В список внесли 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", которой владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион", а также 0,09% – Carlsberg Deutschland GmbH.

Однако позже в датской компании отметили, что не получали уведомления о передаче акций "Балтики" во временное управление РФ.



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