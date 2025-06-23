Бренд Calvin Klein подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа

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Бренд одежды Calvin Klein подал заявку в Федеральную службу интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего логотипа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующую документацию.

Согласно документу, заявка подана 16 июня. Товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 27 и 35. Это позволяет производить и продавать под брендом мыло, духи, шампунь, дезодоранты, рюкзаки, очки, сумки, часы, рубашки, футболки и майки, шкафы, а также книжные полки и ковры.

Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в марте 2022 года объявила о приостановке работы на российском рынке. На территории РФ находилось более 150 точек бренда. В отчете корпорации за первую половину 2023 года сказано, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи.

В мае в Роспатент подала заявку компания Chanel SARL. Фирма регистрирует товарный знак "Шанель", по МКТУ № 9 и 25. Это позволяет производить и продавать оптику, юбки, платья, джинсовки, футболки, шорты, шляпы, перчатки и спортивную обувь