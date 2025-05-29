Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России

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Компания Chanel SARL (Швейцария) подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда в России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал "Осторожно, Москва", который опубликовал соответствующий документ.

Уточняется, что заявка была подана во вторник, 27 мая.

Согласно предоставленным материалам, фирма регистрирует товарный знак "Шанель" по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9 и 25. Это позволяет производить и продавать оптику, юбки, платья, джинсовки, футболки, шорты, шляпы, перчатки и спортивную обувь.

Ранее французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак. Заявка была одобрена в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года.

Кроме того, новый товарный знак зарегистрировала компания по продаже мебели IKEA. По информации СМИ, заявка находилась на рассмотрении в Роспатенте с июля 2023 года.