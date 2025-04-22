Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

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Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак, следует из базы Роспатента. Об этом сообщает РИА Новости.

Бренд подал заявку в октябре 2024 года. Она была одобрена в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года. Согласно документам, модный дом будет производить и продавать в России ювелирные изделия, а также бижутерию.

В марте 2022 года Louis Vuitton временно закрыл свои бутики в России из-за украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Louis Vuitton не продлил аренду бутика в столичном ЦУМе. Компания арендовала в ЦУМе помещение площадью 506 квадратных метров. Также в прошлом году бренд не стал продлевать аренду магазинов на улице Войкова в Сочи и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.