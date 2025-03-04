SHOT: Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

Фото: depositphotos/stetsik

Сеть американских кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

В мае 2024 года в Роспатенте рассматривали заявку на регистрацию бренда, пишут СМИ.

Два года назад компания объявила о своем уходе из России, после чего бизнес был выкуплен рэпером Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) и ресторатором Антоном Пинским. Они дали торговым точкам новое название – Stars Coffee.

Между тем Роспатент продлил действие товарного знака бренда Zara до 2033 года. Также в России продолжают действовать марки Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, которые, как и Zara, входят в группу магазинов испанской корпорации Inditex.

В свою очередь, компания H&M ликвидировала юридическое лицо в России, тем самым окончательно покинув российский рынок. Процесс ликвидации юрлица ООО "Эйч Энд Эм" начался летом 2024 года, однако в связи с большими долгами он затянулся, писали СМИ.

Ранее Союз торговых центров России отправил Uniqlo, H&M и Inditex предложение вернуться в страну, а магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius якобы начали готовиться к возвращению на российский рынок, утверждали журналисты.