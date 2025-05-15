СТЦ: возвращение Zara в Россию произойдет не ранее 2027 года

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Возвращение бренда Zara можно ожидать не раньше 2027 года, когда как шведский мебельный концерн IKEA даже не рассматривает такой вариант, заявили вице-президенты Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева и Павел Люлин в беседе с ТАСС.

Кермедчиева уточнила, что Zara может вновь появиться на отечественном рынке только при условии снятия всех санкций. После этого предстоит провести переговоры, отремонтировать помещения и передать их.

"Я считаю, что <...> более вероятный сценарий – 2029 год. Также стоит учитывать условия, на которых наше государство будет готово принять ушедшие международные компании", – уточнила она.

По расчетам эксперта, с 2022 года число магазинов сети сократилось примерно на 35%. Тем не менее бренд по-прежнему остается крупной сетью.

Однако Кермедчиева предупредила, что Zara, возможно, захочет вернуться не напрямую, а через партнеров, что не всегда гарантирует успех. Кроме того, стоит учитывать и рост среднего чека в магазинах бренда по всему миру, а также отстранение от своих марок Bershka и Stradivarius.

"Нужно будет адекватно оценить покупательскую способность в этот момент", – резюмировала она.

В свою очередь, Люлин, говоря об IKEA, указал, что у мебельного гиганта сейчас другие приоритеты, например проекты в Азии. Это и говорит о маловероятной возможности возвращения бренда в страну.

"Регистрация нового товарного знака IKEA в России – только усилия по защите бренда", – пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание на альтернативы концерну, которые пока не могут сравниться с ним по масштабу, формату и уровню интеграции с производством.

В начале марта 2022 года ретейлер Inditex, владеющий брендом Zara, сообщил о прекращении работы на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля нескольких брендов. Позднее компания решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

При этом товарная марка Zara будет действовать в России до 2033 года, что поспособствует, как отмечалось, легкому возвращению бренда на рынок благодаря защите исключительного права.

IKEA приостановила работу на российском рынке также в 2022 году. Тем не менее компания зимой прошлого года продлила действие своего товарного знака до августа 2033 года, а в апреле 2025-го зарегистрировала новый товарный знак.