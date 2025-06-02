Российская компания подала заявку на регистрацию бренда LABUBU

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Российская компания United Beverages Company (UBC) 29 мая подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда LABUBU, передает Агентство "Москва".

Бренд регистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 32. Это позволяет производить и продавать от имени бренда соки, минеральные воды, газированные напитки, сиропы и экстракты для изготовления пива и другие.

Многие знают Labubu как игрушку, которую создал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters. В 2019 году китайская компания Pop Mart выпустила первые такие брелоки, а позже и мягкие игрушки. В 2025 году они стали мировым трендом.

Позднее они стали популярны и в России. Продажи Labubu на маркетплейсах выросли в несколько раз. Однако такая популярность привлекла внимание властей страны.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о подготовке законопроекта о "правильных" игрушках. Проверки на влияние этих игрушек на детскую психику также проведут Роскачество и Российская академия образования.

В свою очередь, психолог Дарья Яушева отметила, что успех и массовая истерия вокруг игрушек Labubu неопасна. Однако может стать сигналом определенных психологических проблем. Есть понятие "переходный объект": тот, который помогает справляться с тревогой, одиночеством и эмоциональной нестабильностью, пояснила она.

Такие предметы могут использоваться в качестве своеобразного якоря, который создает ощущение устойчивости и контроля. Если же человек полностью уходит в мир фантазий и утрачивает связь с реальностью, то это увлечение становится проблемой.

