Маг Богданов: игрушка Labubu – портал для негативных сущностей

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Игрушка Labubu не просто милый эльф, а настоящий портал для негативных сущностей, способных разрушить жизнь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на мага Павсекакия Богданова.

Набирающую популярность игрушку Labubu создал гонконгский иллюстратор Ка-Синг Лунг. Она представляет собой девочку-эльфа. Главной особенностью игрушки является то, что она продается в закрытой упаковке и покупатель не знает, какая ему попадется.

Маг рассказал, что цель этих древних негативных сущностей – привязаться к человеку, пробить его защиту и начать питаться. Действие игрушки проявляется не сразу. По словам эксперта, Labubu высасывает деньги из семьи, тем самым приводит к финансовым проблемам и разрушению отношений.

Покупая эту игрушку, люди сами открывают портал для негативных сил, размещая на видном месте, рядом с кроватью, отметил Богданов.

"И если вы уже не можете от него отказаться – он уже вас держит", – заключил маг.

Ранее сообщалось, что игрушки Labubu начали набирать популярность в России. Спрос на такие игрушки вырос в пять раз. Оригинальные боксы с персонажами привозят в страну за 50 тысяч рублей. Однако стоимость реплик на маркетплейсах, как правило, не превышает 1 тысячи рублей.