Глава АИДТ Цицулина: спрос на fashion-куклы упал на фоне популярности "беременных" кукол

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В России на фоне роста популярности "беременных" кукол упал спрос на fashion-куклы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонину Цицулину.

"Это говорит о том, что девочки играют в "дочки – матери". Это тот самый первый позитивный демографический признак, потому что раньше в топе были игрушки для любования, fashion-куклы", – поделилась эксперт.

По ее словам, детская игра может очень многое рассказать о предпочтениях ребенка и о его будущей профориентации.

Ранее сообщалось, что в США набирает популярность плюшевая игрушка, которую назвали "уродливой печенькой". Изначально этот брелок был никому не нужен. Он продавался на кассах всего по 5 долларов, но после того как печенька "завирусилась" соцсетях, найти ее в магазинах стало невозможно. На сайтах объявлений их предлагают купить теперь по 100 долларов за штуку.