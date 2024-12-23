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23 декабря, 13:30

В мире

Игрушка в виде плюшевого печенья набирает популярность в США

Игрушка в виде плюшевого печенья набирает популярность в США

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Плюшевая игрушка, которую назвали "уродливой печенькой", набирает популярность в США. Одни над ней смеются, другие умиляются.

Изначально этот брелок был никому не нужен. Он продавался на кассах всего по 5 долларов, но после того как печенька "завирусилась" соцсетях, найти ее в магазинах стало невозможно. На сайтах объявлений их предлагают купить теперь по 100 долларов за штуку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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