Игрушка в виде плюшевого печенья набирает популярность в США

Плюшевая игрушка, которую назвали "уродливой печенькой", набирает популярность в США. Одни над ней смеются, другие умиляются.

Изначально этот брелок был никому не нужен. Он продавался на кассах всего по 5 долларов, но после того как печенька "завирусилась" соцсетях, найти ее в магазинах стало невозможно. На сайтах объявлений их предлагают купить теперь по 100 долларов за штуку.

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