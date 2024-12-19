Белый дом обвинил Трампа в приказе республиканцам остановить работу властей США

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Действующая администрация США обвинила избранного президента Штатов Дональда Трампа в том, что тот якобы отдал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, такими действиями Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс подрывают работу общин, восстанавливающихся после стихийных бедствий, фермеров и владельцев ранчо, а также общественных медицинских центров.

"Спровоцированное закрытие правительства нанесет ущерб семьям, которые собираются встретиться со своими близкими, и поставит под угрозу базовые услуги, на которые полагаются американцы", – заключила Жан-Пьер.

Коллегия американских выборщиков ранее официально утвердила победу Дональда Трампа на выборах президента в США. Республиканец набрал 312 голосов выборщиков при необходимых 270, тогда как основной его оппонент – действующий вице-президент США Камала Харрис – заручилась поддержкой лишь 226 голосов.

Голоса вновь пересчитают 6 января 2025 года в конгрессе США. После этого Трамп официально станет президентом Штатов.