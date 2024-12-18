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18 декабря, 05:51

Политика

Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа на выборах в США

Фото: 123RF/palinchak

Коллегия американских выборщиков официально утвердила победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США. Об этом сообщает CNN.

По последним данным Трамп вместе с избранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом набрали 312 голосов выборщиков при необходимых 270, тогда как основной оппонент республиканца – действующий вице-президент страны Камала Харрис – заручилась поддержкой лишь 226 голосов.

Между тем голоса вновь пересчитают 6 января 2025 года в конгрессе США. После этого Трамп официально станет президентом Штатов.

Ранее уже сообщалось, что Трамп получил необходимое число голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на выборах президента в США. Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас на заседании во вторник, 17 декабря.

Процесс передачи власти между командами действующего главы Белого дома Джо Байдена и Дональда Трампа проходит на профессиональном уровне, заявляли в Белом доме.

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