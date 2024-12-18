Politico: Трамп является любителем бургеров и газировки

Фото: 123RF/palinchak

Избранный президент США Дональд Трамп является любителем бургеров и газировки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывшего повара Белого дома Андре Раша, также отвечавшего за меню предыдущих американских лидеров Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы.

По словам повара, готовить для Трампа оказалось сложнее, чем для других президентов. В его первый президентский срок у кулинара не было никакой возможности разнообразить меню главы государства.

Правда, сейчас Трамп старается поменять свои пищевые привычки и отказаться от фастфуда, отметил Раш.

Ранее соратник республиканца Роберт Кеннеди – младший рассказал, что во время президентской кампании Трамп питался в основном фастфудом. По его словам, рацион политика в период предвыборной гонки был "на самом деле отвратительным".