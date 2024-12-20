Трамп сообщил, что палата представителей достигла сделки о временном бюджете

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Члены палаты представителей США достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства. Об этом сообщил в своих соцсетях избранный президент Штатов Дональд Трамп.

"Спикер Майк Джонсон и палата представителей пришли к очень хорошей сделке для американского народа", – приводит РИА Новости сообщение Трампа.

Республиканец отметил, что сделка подразумевает продолжение финансирования властей, а также отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Трамп призвал Республиканскую и Демократическую партии одобрить этот проект.

У законодателей США есть время до субботы, 21 декабря, чтобы договориться о временном бюджете. В противном случае финансирование правительства будет частично приостановлено.

Ранее Белый дом обвинил Дональда Трампа в том, что тот якобы отдал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США.

По словам чиновников, такими действиями Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс подрывают работу общин, восстанавливающихся после стихийных бедствий, фермеров и владельцев ранчо, а также общественных медицинских центров.