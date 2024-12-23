Трамп пообещал, что при нем в США официально будут признавать только два пола

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Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что после его инаугурации в стране будут официально признаваться только два пола – мужской и женский. Об этом он объявил на конференции Turning Point USA в Аризоне.

"При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола – мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?" – цитирует республиканца РИА Новости.

Участники конференции отреагировали на слова Трампа бурными аплодисментами.

Ранее СМИ писали о том, что команда Трампа настаивает на выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его инаугурации, которая состоится 20 января. По мнению журналистов, если США покинут ВОЗ, организация потеряет основной источник финансирования.

Избранный президент США также пригрозил вернуть Панамский канал в собственность Штатов. Таким образом он раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала.