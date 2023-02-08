Церковь Англии рассмотрит использование гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога

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Церковь Англии рассмотрит возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Весной 2023 года планируется создать комиссию для рассмотрения этого вопроса. Также планируется оценить вероятность отказа от употребления местоимения "он" по отношению к Богу. Изменение будет возможно только после одобрения Генерального синода.

В издании сообщили, что уже несколько священников обращались с просьбой использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога.

"В этом нет ничего нового. Христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной, однако разнообразие способов обращения к Богу и его обозначения, встречающиеся в Священном Писании, не всегда находило отражение в нашем богослужении", – приводятся слова представителя церкви Англии.

Представитель также отметил, что не планируется отменять или существенно пересматривать ранее утвержденные литургии.

Издание уточняет, что изменения будет сложно реализовать в языке, особенно в случае с христианской молитвой "Отче наш".

Ранее английская актриса Эмма Коррин, исполнившая в четвертом сезоне сериала "Корона" роль покойной принцессы Дианы, попросила использовать гендерно-нейтральные обращения в наградах на тех или иных премиях.

Актриса заявила, что рассчитывает на будущее, в котором нейтральные обращения станут применяться на постоянной основе. По ее мнению, в сегодняшних реалиях категории на премиях недостаточно инклюзивные.

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