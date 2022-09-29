В британской авиакомпании Virgin Atlantic разрешили носить форму для любого пола

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Фото: ТАСС/imago images/Rüdiger Wölk
Пилоты и бортпроводники британской авиакомпании Virgin Atlantic теперь смогут выбирать униформу, невзирая на то, какой у них пол. Об этом сообщает издание The Guardian.
Там рассказали, что теперь форму можно выбирать исходя из собственной гендерной самоидентификации. Руководство приняло подобное решение в рамках актуальной политики гендерной идентичности в Virgin Atlantic. По словам представителей компании, инициатива нужна для представления разнообразия среди сотрудников и укрепления репутации инклюзивного пространства. Для этого же ранее там ослабили ограничения по поводу татуировок.
В Virgin Atlantic заявили, что в будущем они запланировали выдавать пассажирам и сотрудникам бейджи, на которых они смогут указать комфортные для себя местоимения. Кроме того, для гендерно-нейтральных путешественников отменят функцию выбора "М" или "Ж" при покупке билета.
Ранее российская авиакомпания S7 Airlines отменила строгий стиль в одежде для бортпроводников и разрешила своим сотрудникам самовыражаться. Теперь представители S7 Airlines смогут носить бороды и красить волосы в яркий цвет. Ограничения в одежде снимаются и для сотрудников, работающих с пассажирами в аэропорту.
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