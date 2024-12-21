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Новости

21 декабря, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Германии машина врезалась в толпу на рождественской ярмарке

Новости мира: в Германии машина врезалась в толпу на рождественской ярмарке

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Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Ранены около 60 человек. По предварительной информации, за рулем был уроженец Саудовской Аравии. Он сам сдался правоохранителям. По данным Bild, в его крови обнаружены наркотики.

Мощный ураган накрыл Рио-де-Жанейро. Из-за сильного ветра рушатся конструкции, падают деревья. Накануне в городе упала 50-метровая рождественская елка. Один человек погиб и два пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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