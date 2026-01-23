Форма поиска по сайту

23 января, 12:07

Происшествия

Опубликовано видеообращение мальчика, похищенного в Красноярске

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Похищенный в Красноярске 14-летний мальчик в видеообращении сказал, что очень хочет домой, и попросил отца "сделать все". Кадры опубликовала региональная прокуратура.

"Папа, говорят, ты очень переживаешь. Да, я тоже, я очень хочу домой, сделай все, пожалуйста", – обратился ребенок.

Кроме того, прокуратура опубликовала скриншоты переписок, в которых отец просит неизвестных дать возможность связаться с сыном. Мужчина в беседе с ТАСС заявил, что не связывает похищение ребенка с тем, что он занимается бизнесом. По его словам, "никаких угроз не поступало".

Тем временем общественные организации, включая "Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной" и "Лиза Алерт", начали сбор добровольцев, которые отправятся на поиски ребенка. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

О пропаже мальчика в Красноярске стало известно в пятницу, 23 января. По предварительным данным, вечером в четверг, 22-го числа, подросток ушел из дома с неизвестным человеком.

На телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка. Кроме того, из сейфа мужчины пропало 3 миллиона рублей.

Позднее была установлена личность таксиста, который увез пропавшего ребенка. Водителем оказалась девушка. По ее словам, вместе с мальчиком ехала молодая женщина. Водитель довезла пассажиров до одного из жилых домов.

Кроме того, вместе с мальчиком в одном районе Красноярска пропала 14-летняя девочка. Однако, как уточнили RT в прокуратуре, они не были знакомы.

В марте прошлого года в Красноярском крае произошел похожий случай. Тогда было возбуждено уголовное дело из-за возможного похищения 15-летней девочки из Ачинска. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе инсценировку похищения.

Спустя время ребенка нашли в квартире одного из домов в городе Назарово. Школьница, которая записала родителям видеосообщение о своем похищении, заявила, что действовала по указу телефонных мошенников.

происшествиярегионы

