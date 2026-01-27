Суд ужесточил наказание писателю Борису Акунину

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Таганский суд Москвы ужесточил приговор писателю Борису Акунину (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отправив его в исправительное учреждение строгого режима вместо колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Постановление было вынесено заочно, в связи с чем срок наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания писателя или его экстрадиции.

Также уточняется, что на замене меры пресечения настаивал прокурор.

Акунин был признан иноагентом в январе 2024 года. Он выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял фейки, направленные на создание негативного образа России и армии. Кроме того, писатель принимал участие в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июле 2025-го суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме и 10 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Его признали виновным по статьям о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

В декабре того же года срок писателя по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента увеличился до 15 лет.