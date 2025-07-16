Защита писателя Бориса Акунина просит оправдать его по делу о терроризме

ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Представитель защиты писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловал его приговор и просит апелляцию оправдать писателя. Об этом сообщил адвокат Акунина Олег Дубинин.

"Защита сегодня подала апелляционную жалобу через Второй Западный окружной военный суд, в которой просит приговор первой инстанции в отношении Чхартишвили Григория Шалвовича отменить и оправдать его за недоказанностью", – приводит ТАСС слова правозащитника.

14 июля суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме и 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

В частности, в 2023 году Акунин заявлял в Сети о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ, а также оправдывал террористическую деятельность. В феврале прошлого года он, "руководствуясь мотивами политической и идеологической ненависти", опубликовал в администрируемом им канале материал, в котором также содержалось публичное оправдание терроризма.

Кроме того, с 11 января по 24 апреля текущего года Акунин опубликовал не менее 33 материалов, нарушив при этом порядок деятельности иноагента.