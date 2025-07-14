Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Дмитрия Кузнеца

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В отношении журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело об участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



"Кузнец, будучи привлеченным к административной ответственности <...> за участие в деятельности иностранной организации "Limited liability company "Medusa Project" ("Проект Медуза", Латвийская Республика), <...> продолжает участвовать в деятельности указанной организации в качестве корреспондента", – говорится в сообщении.



По информации ведомства, на страницах интернет-издания в соцсетях представлены шесть аудиозаписей с участием журналиста, в которых он занимается распространением информационных материалов о событиях, происходящих на территории России.



"Расследование на контроле в прокуратуре", – заключили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в отношении иностранного агента, блогера Юрия Дудя. По данным СК, Дудь подозревается в преступлении, которое квалифицируется частью 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

Следователи предполагают, что не позднее 19 мая текущего года блогер совершил действия, которые противоречат правилам деятельности иноагентов, установленным Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".