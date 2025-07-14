Суд заочно приговорил к 14 годам тюрьмы писателя Бориса Акунина

ТАСС/ Николай Галкин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 14 годам лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме и 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Акунина признали виновным по статьям о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

По данным прокуратуры, с 17 июля по 13 декабря 2023 года писатель заявлял в Сети о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ, а также оправдывал террористическую деятельность.

Также в феврале прошлого года он, "руководствуясь мотивами политической и идеологической ненависти", опубликовал в администрируемом им канале материал, в котором также содержалось публичное оправдание терроризма.

Кроме того, с 11 января по 24 апреля текущего года Акунин опубликовал не менее 33 материалов, нарушив при этом порядок деятельности иноагента, сказано в сообщении.

"Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 4 года", – рассказали в ведомстве.

Помимо этого, Акунину назначали штраф в размере 400 тысяч рублей. Также суд оставил под арестом его банковский счет, однако вернул ранее изъятые книги писателя издательству "АСТ" и индивидуальному предпринимателю.

Ранее суд заочно арестовал писателя. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам РФ.

В настоящее время Акунин находится в международном розыске. Его карточка появилась в базе МВД РФ 26 января.