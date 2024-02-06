В Москве заочно арестовали писателя Бориса Акунина

Фото: Москва 24 (Борис Акунин признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов)

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) на два месяца, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Писателя обвиняют по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

В настоящее время Акунин находится в международном розыске. Его карточка появилась в базе МВД РФ 26 января.

18 декабря писатель попал в список террористов и экстремистов. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье за распространение ложной информации о ВС РФ.

Акунин попал в реестр террористов из-за слов в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Тогда писатель назвал попытки ударов беспилотников украинской армии по российским городам оправданными.

Иностранным агентом Акунина признали 12 января. В Минюсте заявили, что писатель выступал против спецоперации, распространял фейки против РФ и Вооруженных сил России. По данным ведомства, он принимал участие в сборе средств в поддержку украинских войск.