Госдума одобрила в I чтении проект об усилении ответственности иноагентов

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Госдума одобрила в I чтении законопроект об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности, передает РИА Новости.

Проект предполагает исключение условия в совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") в течение одного года, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Вместо этого достаточно будет одного нарушения данного закона.

По данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок своей деятельности и ограничения. Они не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, производят запрещенные материалы и распространяют их, заявлял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отмечал, что эта статистика оказывает необходимость ужесточения ответственности и повышения эффективности воспрепятствования противоправной деятельности иностранных агентов.