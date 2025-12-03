Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 18:05

Политика

Заочный срок писателя Акунина увеличился до 15 лет

Фото: ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 1 году колонии. Срок писателя увеличился до 15 лет, передает РИА Новости.

Решение вынесено по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

"Путем полного присоединения наказания окончательно назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет", – огласила приговор судья Анна Логуа.

По данным столичной прокуратуры, Акунин с февраля по август разместил в соцсети не менее 76 публикаций без указания на то, что материалы произведены и (или) распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента.

Акунина признали иностранным агентом в январе 2024 года. Он выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял фейки, направленные на создание негативного образа России и армии. Кроме того, писатель принимал участие в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также


судыполитика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика