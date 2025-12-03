Заочный срок писателя Акунина увеличился до 15 лет

Фото: ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 1 году колонии. Срок писателя увеличился до 15 лет, передает РИА Новости.

Решение вынесено по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

"Путем полного присоединения наказания окончательно назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет", – огласила приговор судья Анна Логуа.

По данным столичной прокуратуры, Акунин с февраля по август разместил в соцсети не менее 76 публикаций без указания на то, что материалы произведены и (или) распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента.

Акунина признали иностранным агентом в январе 2024 года. Он выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял фейки, направленные на создание негативного образа России и армии. Кроме того, писатель принимал участие в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).