Прокуратура утвердила обвинение в отношении писателя Бориса Акунина

Фото: ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Московская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Писателю заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

В ходе проверки было установлено, что Акунин в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента. С февраля по август 2025 года он разместил на своей странице в соцсети около 76 публикаций без указания соответствующего статуса.

Акунина признали иноагентом в январе 2024 года. Уточнялось, что он выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял фейки, направленные на создание негативного образа России и армии. Кроме того, писатель принимал участие в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июле этого года суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме и 10 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Его признали виновным по статьям о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

